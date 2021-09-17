Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений
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Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Сегодня знаменательный день - мы впервые отмечаем новый государственный праздник, - отметил Президент. - Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации".
Александр Лукашенко также подчеркнул: "Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это наша страна - Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом".
"Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов", - пожелал Президент.
Поздравление Президента Беларуси с Днем народного единства
Дорогие белорусы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Сегодня знаменательный день - мы впервые отмечаем новый государственный праздник. Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации.
Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это наша страна - Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом.
Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов.
С Днем народного единства, дорогие соотечественники!
С праздником!
Александр Лукашенко
17 сентября 2021 года.