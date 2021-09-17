Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений

Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня знаменательный день - мы впервые отмечаем новый государственный праздник, - отметил Президент. - Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации".

Александр Лукашенко также подчеркнул: "Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это наша страна - Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом".

"Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов", - пожелал Президент.

Поздравление Президента Беларуси с Днем народного единства

Дорогие белорусы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Сегодня знаменательный день - мы впервые отмечаем новый государственный праздник. Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации.

Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это наша страна - Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом.

Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов.

С Днем народного единства, дорогие соотечественники!

С праздником!

Александр Лукашенко

17 сентября 2021 года.