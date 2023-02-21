Лукашенко — президенту Абхазии: «Нам нужно быть ближе друг к другу, и Тбилиси, и Сухуми, и Минску»

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжания, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Глава государства подчеркнул, что Беларусь всегда проявляла интерес к сотрудничеству с Абхазией, хотя руководство Грузии по каким-то причинам остро реагировало на такое стремление и личные встречи глав Беларуси и Абхазии.

— Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых, дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами, — подчеркнул А. Лукашенко и напомнил, что в ходе двусторонних встреч никаких планов против официального Тбилиси не строилось.

Глава белорусского государства прокомментировал ситуацию с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, назвав ее не слишком приличной. При этом Президент обратил внимание на то, что не давал никаких оценок и не пытался повлиять на ситуацию.

— Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, с Тбилиси. Почему они так реагируют остро… Я думаю, и вы мне поможете найти ответ на этот вопрос, — сказал А. Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на развитие двусторонних отношений, построенных на взаимном уважении двух народов и на том, что фундамент для выстраивания выгодного взаимодействия имеется. Причем речь идет не только о взаимном товарообороте, но и о туристических услугах. Последнее особенно актуально на фоне санкционного давления, отметил А. Лукашенко.

— Люди наши хотят побывать на море. Вот я посмотрел ваше побережье. Мы всегда туда приезжали. И в Сухуми, и в Батуми, в Тбилиси и так далее, — обратился к главе Абхазии белорусский лидер. — Наши люди посещают и сейчас эти города. Но как-то получилось так, что Абхазия оказалось отрезанной. Не невостребованной, а отрезанной. А востребованность очень большая.

Глава государства призвал объединить усилия для улучшения работы по туристическому направлению.

— Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы. Нам надо ближе быть друг к другу в это сложное время. И Тбилиси, и Сухуми, и Минск, — сказал А. Лукашенко. — Все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит в Беларусь и еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам.

Президент Абхазии в свою очередь высказал Главе белорусского государства слова благодарности за приглашение приехать в Минск и за последовательность в действиях, выразив надежду, что его мудрые слова дойдут до сердец людей, представляющих власть в Грузии.

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