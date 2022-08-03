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Лукашенко потребовал полной обеспеченности внутреннего рынка продуктами питания

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Лукашенко потребовал полной обеспеченности внутреннего рынка продуктами питания

Александр Лукашенко потребовал полной обеспеченности внутреннего рынка продуктами питания. На этом глава государства акцентировал внимание во время посещения Мядельского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Обсуждая со специалистами вопросы экспорта белорусской сельхозпродукции, глава государства отметил: "Только не оголите внутренний рынок".

Как заверил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, "проблем с внутренним рынком не будет".

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