Лукашенко потребовал от сельхозпредприятий переходить на белорусскую технику

«Должны пользоваться своим. Пусть где-то недотягиваем до мировых образцов. Но это же наша техника. Поэтому надо на своем – импортозамещение. Надо на свое, на свое, на свое! И импортозамещение!» – еще раз подчеркнул Александр Лукашенко.