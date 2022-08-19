Лукашенко потребовал от сельхозпредприятий переходить на белорусскую технику

Белорусские сельскохозяйственные предприятия должны перейти преимущественно на отечественную технику. С таким требованием во время поездки в Пружанский район выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Слова Главы государства передает БЕЛТА.
Президент напомнил, что сейчас стоит важнейшая задача – уйти от импорта.
«Вплоть до того, чтобы определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. Остальное – белорусское», – подчеркнул Александр Лукашенко. – «Ибо в противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий».
При этом белорусский лидер обратил внимание: и производители техники должны хотя бы в течение трех лет обеспечивать гарантийное обслуживание машин.
«Должны пользоваться своим. Пусть где-то недотягиваем до мировых образцов. Но это же наша техника. Поэтому надо на своем – импортозамещение. Надо на свое, на свое, на свое! И импортозамещение!» – еще раз подчеркнул Александр Лукашенко.