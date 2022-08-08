Лукашенко пообещал присвоить Героя Беларуси за восстановление работы миорского завода

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал присвоить звания Героя Беларуси за восстановление Миорского металлопрокатного завода. Об этом глава государства заявил во время общения с работниками завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самый главный итог моего посещения сегодня: мы уже договорились о двух Героях Беларуси, которые выполнят порученное им и получат звезды героя. Этот завод должен рождать новых героев для Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кому именно поставлена задача вывести работу завода на полную мощность взамен на самое высокое в Беларуси звание, глава государства не стал уточнять. Но руководить предприятием станет заместитель генерального директора по производству Владимир Дьяконов.

"Имена не называю пока. Когда выполнят то, что обещали, я выполню свое обещание", - сказал Президент.

Работники предприятия напомнили, что раньше в Беларуси существовала традиция называть учреждения и предприятия именем известных соотечественников. Они предложили возобновить эту традицию.

"Абсолютно вас поддерживаю. Вот будет у вас минимум два героя (я думаю, больше) - назовите их именем этот завод. Я вас поддержу, подпишу указ", - заверил Александр Лукашенко.

"Единственное, против чего я выступаю, это памятники. "Вот давайте памятник Лукашенко, Петрову, Сидорову!" Слушайте, мы делаем свою работу, какие памятники? - добавил Президент. - Давайте будем от конкретного: возьмите недавно ребята, наши пилоты, погибли, уводя самолет от Барановичей. Через год мы поставили на том месте памятник. И они заслужили этого. Если кто-то заслуживает - ради бога. Но это не должно быть какой-то модой".