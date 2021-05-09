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Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво

belta.by 101 0

Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво

Мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа, и эту тему государство будет поднимать на самый высокий международный уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы должны открыто говорить, что белорусы в годы Великой Отечественной войны впервые в своей истории столкнулись с массовым и планомерным истреблением мирного населения. Это на руках фашистов, полицаев и других коллаборантов кровь тысяч и тысяч невинных жертв: женщин, стариков и детей", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа. "Эту тему мы будем поднимать на самый высокий международный уровень", - заявил глава государства.

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