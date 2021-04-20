Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2021 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №155 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2021 году". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2021 году, а также определены ее полномочия.

В состав комиссии включены члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители органов государственного управления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Основные задачи комиссии - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и предоставление абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования, других форм вступительных испытаний, принятие мер по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема абитуриентов, а также прием граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний.