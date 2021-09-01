Лукашенко о союзных программах с Россией: никакой речи о потере суверенитета нет

Не теряя суверенитета, Беларусь и Россия могут выстроить теснейшие отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Бобруйск.

"Никакой речи о потере суверенитета нет. Мы видим недостатки в Советском Союзе, в Евросоюзе. То есть выстраивая наши отношения в союзе, мы можем этого избежать. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание: чтобы установить тесные отношения, странам не надо включать в свой состав другие государства. "Не надо включать никого. Надо выстраивать отношения как два суверенных государства", - сказал он.

Александр Лукашенко пояснил свою мысль на примере одной из союзных программ - о военно-техническом сотрудничестве. "Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть Вооруженных Сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику", - отметил белорусский лидер.

"Выстроили же как суверенные государства. Поэтому нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость государств", - резюмировал Александр Лукашенко.