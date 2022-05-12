Лукашенко о преодолении санкций в сотрудничестве с Россией: мы можем справиться с любыми проблемами
33 0
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия, развивая сотрудничество, в том числе кооперационные связи, способны преодолеть санкционное давление. Об этом он заявил на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства призвал не переживать по поводу разного рода санкций. "Мы сами можем справиться с любыми проблемами для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей на просторах нашего Отечества. Просто надо немного времени для того, чтобы и расширить производство, и развить кооперацию", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко предложил вместе в Хабаровском крае создавать ту базу, на которую можно будет опереться и развивать этот регион.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Лукашенко о преодолении санкций в сотрудничестве с Россией: мы можем справиться с любыми проблемами
-
Белорусские аграрии высадили картофель на 81,3% площадей
-
От бронетранспортеров до роботов и ракетного вооружения. Лукашенко раскрыл подробности оснащения войск
-
За сутки в Беларусь прибыли 200 граждан Украины
-
Политолог рассказал, какой главный вывод сделали белорусы из ситуации в Украине