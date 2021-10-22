Лукашенко о фейках: мерзавцев у нас хватает, 99,8% – вранье

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета Министров высказался насчет то и дело появляющейся в интернете и в некоторых СМИ фейковой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас очень много вопросов, которые надо решать. И эти вопросы нам будут подкидывать с разных сторон. Я уже на это обращал внимание: мерзавцев, иначе не назовешь, у нас хватает, - заметил глава государства. - В основном, конечно, это 99,8% фейки. Но есть информация, на которую надо обращать внимание. Поэтому проходит этот мониторинг. Более того, с выездом на места".

"Я, конечно, не хочу перечислять эти фейки, но КГК за ночь и утро проверил некоторые вещи. Ну просто диву даешься, когда все это читаешь. Ну это мерзавцы. У них святого ничего нет. Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8% - вранье. Но все должны понимать, что любая информация проверяется", - подчеркнул белорусский лидер.