Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения

Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что как глава государства считает своим долгом подробно озвучить перед народом Беларуси и международным сообществом позицию по происходящим вокруг страны процессам и обозначить направления будущего развития исходя из складывающейся ситуации.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую", - сказал Александр Лукашенко.

"Они не могут нам простить ни тротила (изъятого спецслужбами в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), ни "манкуртов", поэтому бояться новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы представим общественности все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные," - обозначил Президент.

"Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда", - обратил внимание глава государства.

Он заметил, что один из экстремистских Telegram-каналов, который, работая за рубежом, "поднялся" на белорусской проблематике, уже вовсю работает против России. Это, подчеркнул Президент, показывает истинную цель западных стратегов.

Лукашенко о ситуации с посольством Латвии

""В ситуации с посольством Латвии, которое в полном составе было выдворено, Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство, имеющее на это право", - сказал Александр Лукашенко", - сказал Президент. Подробнее

Лукашенко об инциденте с самолетом Афины-Вильнюс

Президент отметил, что в случае и с рейсом Афины - Вильнюс сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа - из Швейцарии. Притом сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами.

"Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?" - задал риторический вопрос глава государства. Подробнее