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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи 22 февраля состоятся переговоры главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

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