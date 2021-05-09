Лукашенко: мы белорусы и это наша земля, мы никому не должны ее отдать и подарить

Впервые за тысячелетия белорусам выпало счастье независимо жить на своей земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все время жили в спокойной, мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние. Давайте четко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы должны наконец понять и осознать: мы белорусы и это наша земля. Мы никому не должны ее отдать и подарить", - подчеркнул Президент.