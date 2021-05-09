Лукашенко: флаг и герб Беларуси отражают национальную идею народа – стремление к независимой и мирной жизни

В этом году День Победы выпал на второе воскресенье мая и совпал с еще одним важным для белорусов праздником - Днем Государственного герба и Государственного флага. По словам Президента, такое совпадение важнейших в истории белорусской государственности праздников в Год народного единства - знак незыблемости национальных традиций и духовных ценностей.

"Мы знаем, что наши герб, флаг, гимн, Великая Победа - это неразрывно связанные между собой символы величия и независимости белорусского народа. В них воплощены судьбоносные достижения белорусов, духовные и нравственные черты нации, особенности нашей культуры и мировоззрения", - сказал Александр Лукашенко. Он заявил, что они отражают национальную идею - стремление народа к независимой, мирной и созидательной жизни. "И на этом историческом пути белорусы ни разу не отступились от своих традиций, ценностей и принципов", - подчеркнул Президент.