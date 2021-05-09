Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов

Чем дальше уходят в историю события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нынешними поколениями жертвенный подвиг их дедов и прадедов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вновь, как и прежде, встречаем победный май, который в далеком 45-м прошлого века принес свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны - Советского Союза. Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов - тех, кто спас человечество от порабощения и истребления", - сказал Александр Лукашенко.