Лукашенко: белорусы будут и впредь свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Девятое мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости, - говорится в поздравлении. - Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан. Склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны. Тех, кто, не жалея жизни, трудился в тылу и ковал оружие Победы. Их имена навсегда в наших сердцах".
Глава государства обратил внимание, что по прошествии времени в народной памяти не меркнет великий май 1945 года. "Гордимся нашими воинами-победителями! - подчеркнул Александр Лукашенко. - Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне".
Президент пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба над родной Беларусью.
Поздравление Президента Беларуси с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Девятое мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости.
Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан. Склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны. Тех, кто, не жалея жизни, трудился в тылу и ковал оружие Победы.
Их имена навсегда в наших сердцах.
Идут годы, но не меркнет в памяти народной великий май 1945-го. Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне.
Гордимся нашими воинами-победителями!
Уважаемые друзья, желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над нашей родной страной.
С праздником! С Днем Победы!
Александр Лукашенко.