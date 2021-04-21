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Лукашенко 22 апреля в Москве проведет переговоры с Путиным

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Лукашенко 22 апреля в Москве проведет переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с Президентом России. Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

Как предполагается, будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения.

В числе приоритетных тем и союзная тематика. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.

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