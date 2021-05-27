Луцкий: СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства

СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства, заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. Он принимает участие в I Форуме медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера состоялась встреча Президента с парламентариями, другими государственными людьми, экспертным сообществом. И прозвучала одна такая очень важная фраза от главы государства: проникнуться ситуацией сегодняшнего дня. На мой взгляд, это было обращение к нам, журналистам, медийному сообществу. Потому что на самом деле очень многое зависит от того, как оперативно, точно, достоверно мы расскажем нашим людям о том, что происходит. Я уже не говорю о том, что происходит вне территории Республики Беларусь, какую информационную атаку на нас предприняли. Но сегодня нужно очень тонко, четко объяснить происходящее в мире и стране. Президент вчера отметил работу средств массовой информации. И я считаю, что нам нельзя ни на секунду расслабляться", - сказал Игорь Луцкий.

По его словам, сегодняшний формат новый. "Мы привыкли традиционно проводить выставку. Но журналист силен словом, силен пером. И настало время поговорить о том, что происходит в медийном поле страны. О том, как нам совместными усилиями не только здесь в Минске, но и в регионах (а здесь очень много представителей регионов) консолидированно отстаивать позицию государства, позицию страны, позицию суверенитета. Он незыблем. Его нельзя подвергать сомнению. Вы видите, что происходит. События, которые в Латвии произошли, дали какой-то определенный толчок, я даже сказал бы, консолидации общества вокруг государственной символики. Государственная символика - это атрибуты государства, это часть государства. И я бы призвал всех, может быть, к какой-то акции, флешмобу, высказать свое мнение, свою позицию по отношению к нашей символике. Это очень важно сегодня - сплотиться всем и быть едиными", - отметил замглавы Администрации Президента.

Игорь Луцкий также зачитал приветствие Президента участникам, гостям и организаторам форума.

Для участия в форуме приглашены более 200 представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов. На пленарном заседании и тематических дискуссиях планируется обсудить наиболее актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в информационной безопасности страны, презентовать передовые практики работы белорусских и российских редакций в условиях цифровизации.