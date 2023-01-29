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2023- Год мира и созидания

Лучшие из лучших в областном квизе

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Лучшие из лучших в областном квизе

27 февраля в Могилеве состоялся финал областной интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз», который объединил 2 возрастные категории - пионеров и октябрят.

2023-й год объявлен в Беларуси Годом мира и созидания. Эта тема и легла в основу областного квиза. Во многом именно интеллектуальные игры позволяют расширить кругозор юных патриотов, помогают лучше узнать культуру белорусского народа.

Всего пионерам и октябрятам предстояло сразиться в 7 блоках: «Белорусский фольклор», «Художники», «Уличное искусство», «Театралы», «Музыкальный батл», «Литература», «Риск-тур».

По итогу квиза заветное первое место у команды «Творцы знаний» средней школы №1 Бобруйска (возрастная категория 10-13 лет). Обладателем третьего места стала команда «Бобрята» средней школы №26 Бобруйска (возрастная категория 9-10 лет).

Поздравляем победителей! Желаем победы нашей команде «Творцы знаний» в финале республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз», который пройдет в Минске.

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