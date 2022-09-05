Лучше отказываться от получения сомнительных подарков от неизвестных по почте

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует отказываться от получения сомнительных подарков от неизвестных по почте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"В последнее время участились случаи, когда по телефону представители некоего магазина сообщают, что по результатам проведенной акции потребителю полагается подарок - дорогой мобильный телефон или иной товар. И получить его можно на почте, оплатив стоимость почтовых услуг и услуг отправителя (оплата почтовой тары, упаковки подарка), которая составляет, например, Br45. При этом разговор ведется таким образом, что у человека складывается впечатление, будто именно ему достался дорогой мобильный телефон, а не какой-либо иной подарок", - рассказали в МАРТ.

После выражения по телефону согласия на получение подарка на почте человеку приходит посылка, которую он оплачивает и получает. Однако в посылке оказывается не дорогой мобильный телефон, а "иной подарок" - подарочный сертификат и много упаковочной бумаги. Это делается для увеличения объема посылки и создания впечатления, что там находится мобильный телефон, чтобы при получении потребитель не отказался от нее.

При этом подарочный сертификат (например, стоимостью Br450) можно использовать только при покупке товаров, содержащихся в прилагаемом к нему каталоге. А в этом каталоге к реализации предлагаются обычные недорогие товары по высокой цене (например, терка для овощей за Br99, набор контейнеров за Br120, утепленная повязка на голову за Br118 рублей и так далее). То есть оказывается, что реальная стоимость таких товаров ниже стоимости услуг почтовой связи и услуг отправителя.

"Если поступил такой звонок, МАРТ рекомендует отказываться от получения сомнительных подарков и от оплаты услуг по их пересылке, так как выражение согласия на получение подарка на почте и согласия на оплату почтовых услуг и услуг отправителя в соответствии с гражданским законодательством является устной сделкой. Согласно закону "О защите прав потребителей" человек вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании услуги, но при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, если иное не предусмотрено законодательством", - отметили в министерстве.