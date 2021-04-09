Long COVID, или Какие симптомы возможны спустя недели

Более года мир отслеживает развитие пандемии COVID-19, акцентируя внимание на случаях заболевания и смерти. Впрочем, это дает лишь частичную картину. Сейчас специалисты озабочены новой проблемой - долгосрочными последствиями коронавирусной инфекции. Появился термин "постковидный синдром", или Long COVID. С какими проблемами физического и психического здоровья встречаются некоторые люди после перенесенного COVID-19 и как этого избежать, рассказал координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович.

- Согласно результатам одного крупного исследования, проведенного в Китае, у большинства из тех, кто был госпитализирован с COVID-19, даже через полгода после выздоровления остается хотя бы один симптом. Как эти данные соотносятся с информацией, которая известна ВОЗ?

- Многие люди с трудом выздоравливают от острой инфекции, часто страдая от симптомов, которые длятся недели или месяцы и приводят к снижению трудоспособности, в некоторых случаях длительному. Феномен "затяжного COVID-19" (в других случаях используется термин "пост-COVID-состояния") пока еще изучен недостаточно хорошо, однако он реален и может быть очень опасным.

О сохранении симптомов в течение длительного времени после выявления заболевания сообщает значительное число пациентов. По имеющимся данным, примерно четверть пациентов с COVID-19 продолжает испытывать симптомы спустя 4-5 недель после постановки диагноза, а примерно каждый десятый - и спустя 12 недель.

Поскольку это все еще новое заболевание, мы не знаем, у какого процента людей наблюдаются такие долгосрочные эффекты. Однако уже сейчас очевидно, что такие последствия реальны и потенциально могут изменить жизнь человека. Они способны усилить беспокойство о будущем и в целом сказаться на возможности жить полноценной жизнью.

В Европе появляются публикации, касающиеся пост-COVID, которые дают возможность улучшить наше понимание этого нового состояния. Хотя мы продолжаем узнавать о нем все больше, текущие исследования осложнений после COVID-19 уже позволили получить немало полезной информации для выработки ответных мер политики здравоохранения.

- Какие долгосрочные последствия COVID-19 возможны?

- Известные проявления осложнений после COVID-19 включают целый ряд физических симптомов, таких как слабость и повышенная утомляемость, кашель, одышка, головные и мышечные боли, снижение вкуса и запаха, непереносимость физических упражнений. Вирус может вызвать поражение легких, сердечно-сосудистой системы, неврологические нарушения, у некоторых людей восстановление организма может занять много времени.

Потенциальные неврологические риски (пациенты описывают свое пост-ковидное состояние как "туман в голове"), к слову, весьма значимы. Это не только ограничивает физические возможности, но также может серьезно повлиять на способность возобновить работу и социальную жизнь.

По данным, опубликованным Центром по контролю и профилактике заболеваний США, к наиболее распространенным симптомам, которые могут сохраняться определенное время после выздоровления, относят общую слабость и утомляемость, кашель, затруднение дыхания или одышку, потерю вкуса или запаха, головные и мышечные боли, диарею и тошноту, боль в области грудной клетки или живота, частичную спутанность сознания у пожилых пациентов.

Понимание процесса выздоровления было и остается одним из приоритетных направлений работы ВОЗ. Европейское региональное бюро связалось с группами пациентов, которые сообщают о долгосрочных эффектах, чтобы поговорить с ними напрямую. Сейчас ведется работа над стандартизацией сбора данных во всем мире, идут консультации по вопросам долгосрочной поддержки.

- Некоторые врачи отмечают, что почти у всех пациентов с COVID-19, даже если они достаточно легко перенесли заболевание, возникает поражение легких. Согласны ли вы с этим? Как быстро восстанавливается легочная ткань? Возможны ли необратимые поражения?

- В настоящее время пока не накоплено убедительных данных о степени поражения и степени обратимости повреждения легких после коронавирусной инфекции. Степень поражения в каждом конкретном случае зависит от возраста, тяжести течения инфекции, наличия сопутствующих заболеваний, курения. Вместе с тем для всех пациентов, выздоровевших после COVID-19, рекомендуются физические упражнения и дыхательная гимнастика для скорейшего восстановления нарушенных функций легких.

- Уже доказано, что ковид-инфекция может атаковать и сердечную мышцу. В особо тяжелых случаях развивается сердечная недостаточность. Кто в зоне риска? Что вы рекомендуете, например, гипертоникам?

- Здесь также многое будет зависеть от индивидуальной ситуации (возраст, сопутствующие заболевания, тяжесть протекания инфекции, наличие других факторов риска неинфекционных заболеваний). Для людей с артериальной гипертензией необходимо контролировать уровень артериального давления у своего лечащего врача. Очень важно также приложить усилия к изменению образа жизни в сторону более здорового: сократить потребление соли (не более 5 г в сутки), прекратить курить, максимально ограничить употребление алкоголя или отказаться от него полностью, сохранять двигательную активность не менее 150 минут в неделю, поддерживать, по крайней мере удаленно, контакты с близкими людьми (по телефону или интернету).

- Есть ли шанс уберечься от долгосрочных последствий коронавирусной инфекции?

- Ведение здорового образа жизни, правильное питание, достаточное количество физической активности и сна, отказ от курения и алкоголя вносят свой вклад в укрепление иммунитета, а также уменьшают вероятность тяжелого течения заболевания. Своевременное обращение за медицинской помощью также очень важно для снижения вероятности осложненного течения коронавирусной инфекции.

Даже после перенесенного COVID-19 следует продолжать профилактические меры: носить маску, соблюдать дистанцию не менее 1 м, мыть руки, проветривать помещения. Ведь со временем иммунитет ослабевает и человек может заразиться коронавирусной инфекцией повторно.

- Какой совет можно дать людям, перенесшим COVID-19?

- Пациенты, перенесшие тяжелую или критическую форму COVID-19, могут нуждаться в реабилитации из-за ухудшения состояния, нарушения дыхания, глотания, когнитивных и психических заболеваний.

ЕРБ ВОЗ разместило на своем сайте "Рекомендации для поддержки самостоятельной реабилитации после болезни, вызванной COVID-19", они переведены на русский язык. В этом подробном адаптированном пособии описываются меры, которые могут принять люди, выздоровевшие после коронавирусной инфекции, для купирования одышки, рекомендуются физические упражнения, способы восстановить нарушения голоса, а также преодолевать последствия стресса, связанного с перенесенной инфекцией. Их можно найти по адресу apps.who.int.

Согласно рекомендациям ВОЗ, пациенты, у которых подтвержден или подозревается COVID-19, должны иметь доступ к последующему лечению, если у них наблюдаются какие-либо из указанных или новые симптомы.