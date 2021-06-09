Люди, события и традиции – все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства

Интернет-сайт, посвященный Году народного единства, начал работу по адресу www.godedinstva.by.

На портале можно увидеть репортажи из регионов и столицы об инициативах, которые объединяют людей ради общего дела, начиная от благоустройства населенных пунктов до восстановления памятников. Рассказывается о простых людях, которые проявляют инициативу и вносят вклад в развитие своей малой родины. Данные материалы собраны в рубриках "Инициативы" и "Люди".

В рубрике "История" аккумулируются материалы о достопримечательностях Беларуси, ее богатом историческом наследии, выдающихся людях.

В рубриках "Традиции" и "Творчество" собраны материалы, посвященные народным обрядам и обычаям, умениям мастеров, которые передавались из поколения в поколение, а также рассказывается о современных талантах белорусов.

Актуальные новостные материалы представлены в разделах "События" и "Акции". Рассуждения по различным важным темам - в разделах "Мнения" и "Интервью".

Для интересующихся статистикой есть рубрика "Год народного единства в цифрах", где представлена актуальная инфографика.

Контент сайта насыщен красочными событийными и пейзажными фото и видео из разных уголков Беларуси.

Работает и интерактивная связь - каждый может прислать свое фото в раздел фотогалерея. Планируется организовывать творческие конкурсы для поиска талантов среди пользователей сайта.

Самая важная информация с сайта Года народного единства будет поступать в Telegram в Народный канал (@Narodnyj).

Как сообщалось, 2021-й объявлен Годом народного единства первым указом Президента 4 января. Решение принято для консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

Предложение сделать 2021-й Годом народного единства Александр Лукашенко высказал во время новогоднего обращения к белорусскому народу. "Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем Годом народного единства, - сказал Президент. - Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы - умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим "людзьмі звацца", мы это сделаем!"