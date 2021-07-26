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Грозы, ливень, град, шквалистый ветер и жара до 33 градусов: на 27 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

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Грозы, ливень, град, шквалистый ветер и жара до 33 градусов: на 27 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Грозы, ливень, град, шквалистый ветер порывами до 20 метров в секунде и жара до 33 градусов ожидаются в Беларуси 27 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 27 июля, ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики  ожидаются грозы. Местами сильные ливни, днем в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С.

Подготовил Виктор ЧАБАН.

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