Грозы, ливень, град, шквалистый ветер и жара до 33 градусов: на 27 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
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Грозы, ливень, град, шквалистый ветер порывами до 20 метров в секунде и жара до 33 градусов ожидаются в Беларуси 27 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник, 27 июля, ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы. Местами сильные ливни, днем в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С.
Подготовил Виктор ЧАБАН.
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