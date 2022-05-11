Лишних нет: угроза для размножения зубров миновала, но из Красной книги их не исключат

Подготовка по изданию пятой редакции Красной книги Беларуси уже ведется. Об этом на пресс-конференции "В Красной книге лишних нет" заявил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский.

"Подготовка по изданию пятой редакции Красной книги уже ведется. При этом постоянно выявляются и анализируются данные, связанные с количеством определенных биологических видов", - рассказал специалист.

Он также напомнил, что Красная книга издается раз в 10 лет и разрабатывается совместными усилиями ученых, представителей общественных организаций Минприроды и другими. Проводится тщательная работа по выявлению мест обитания и произрастания определенных видов животных и растений, которые впоследствии передаются под охрану.

Говоря о знаменитых краснокнижных животных, Николай Свидинский отметил: "Беловежская пуща позволила увеличить количество зубров до 2248 особей, а так как в мае период их размножения, то ожидается прирост до 2400 особей. По результатам системной работы совместно с научными учреждениями мы видим, что угроза для размножения зубров миновала, но говорить о том, что это животное нужно убрать в пятой редакции Красной книги, еще рано. Работа по этому виду еще не завершена".

Помимо этого, он затронул наиболее частые вопросы, поступающие от охотников по поводу значительного увеличения количества определенных хищных видов животных. Многие из них включены в Красную книгу, например, рысь европейская и бурый медведь.

"Стоит сказать, что проводится работа с учеными НАН и Минприроды в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2021-2025 годы. Мы проанализируем всю поступающую к нам информацию и будем вырабатывать последующий план управления популяциями этих хищных видов животных", - подытожил Николай Свидинский.