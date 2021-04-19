Лицей МЧС проведет 24 апреля день открытых дверей

День открытых дверей пройдет в Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС 24 апреля. Об этом сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

"Гости учебного заведения смогут ознакомиться со спальными и учебными корпусами, а также спортивными сооружениями, встретиться и пообщаться с учащимися, педагогами и руководством лицея. Кроме того, посмотреть показательные выступления учащихся, а также посетить уникальный инновационно-образовательный центр безопасной жизнедеятельности", - рассказал Андрей Садовский.

В рамках мероприятия также состоится математический конкурс "Формула успеха", победители которого будут награждены памятными дипломами.

Мероприятие состоится на территории лицея по адресу: Гомельский район, Улуковский сельский совет, п.Ильич, ул.Н.Сковородина, д.1.