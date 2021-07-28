«Летний патруль» прошел в Бобруйске
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В Бобруйске прошёл очередной рейд «Летний патруль» с работниками МЧС, активистами Белорусской молодёжной общественной организации спасателей пожарных и членами ОО «БРСМ».
Спасатели очередной раз напомнили гражданам о безопасности на водоемах. Важно помнить, что алкоголь и отдых у воды несовместимы, а надувные средства на реке весьма небезопасны. Родителям с детьми напомнили про необходимость быть всегда рядом и не отпускать ребенка на водоемы одних. Участники рейда вручали взрослым листовки с напоминаниями правила безопасности, детям – раскраски.
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