«Летний патруль» прошел в Бобруйске

В Бобруйске прошёл очередной рейд «Летний патруль» с работниками МЧС, активистами Белорусской молодёжной общественной организации спасателей пожарных и членами ОО «БРСМ».

Спасатели очередной раз напомнили гражданам о безопасности на водоемах. Важно помнить, что алкоголь и отдых у воды несовместимы, а надувные средства на реке весьма небезопасны. Родителям с детьми напомнили про необходимость быть всегда рядом и не отпускать ребенка на водоемы одних. Участники рейда вручали взрослым листовки с напоминаниями правила безопасности, детям – раскраски.