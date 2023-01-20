Квашеные продукты и их польза

Если вы много устаете, часто болеете, жалуетесь на пищеварение или тяжесть в желудке, или даже если с вами все в полном порядке — ешьте квашеные овощи. Это универсальный полезный продукт, который улучшает функционирование организма и помогает при многих недугах.

Квашение по-другому называется ферментация. Квашеные продукты присутствуют во всех странах и культурах. К примеру, по всей Европе едят квашеные огурцы и капусту, в Англии на столе всегда найдете квашеные салаты — «пиклс», в Японии жить не могут без ферментированной соевой пасты мисо, любимый продукт индонезийской кухни это, безусловно, темпе, который уже перекочевал и в нашу.

И в нашей восточноевропейской кухне квашеные продукты играли огромную роль: квашеная капуста, огурцы разной засолки, моченые яблоки, соленые грибы, простокваша и, конечно же, хлеб, печеный на закваске. В южный областях квасили даже арбузы — причем соленым способом! Все эти продукты всегда были на столе у наших предков, помогали им в поставке витаминов и микроэлементов и улучшали иммунитет в нелегких погодных условиях (в 17-20 веке климат был более холодный и жесткий, чем сейчас). Помогали вплоть до появления пастеризации, консервирования в банках методом закатывания, которое помогало сохранить продукты до следующего сезона, но убивало все витамины и молочнокислые бактерии и по степени полезности не могло сравниться с квашением.

В самом деле, почитайте любые источники, любую литературу того времени — на столе всегда стояли «соления», а капусту квасили просто тоннами. Ферментированные продукты генетически полезные — их ели наши прадеды, пра-пра-прадеды и так далее, и если эти продукты вновь вернутся на наш стол, то уровень здоровья в обществе существенно возрастет.

Квашение расщепляет сложные вещества до более простых, что позволяет продуктам лучше усваиваться. Кроме того, в процессе квашения синтезируются новые витамины и микроэлементы. К примеру, редкий витамин В12, который так необходим в пищу веганам, и недостаток которого можно пополнить как раз регулярным употреблением квашеных продуктов.

Еще квашеные продукты полезны тем, что поставляют молочнокислые бактерии в кишечную микрофлору. Знаете ли вы, что миллиарды бактерий, которые входят в нашу кишечную микрофлору, отвечают за нормальное функционирование организма? Кишечная микрофлора это, по сути, орган, который в нормальном состоянии у здорового человека весит 2 кг, но у большинства людей в наше время он редуцирован до 100 г. Это потому, что на ее состояние негативно влияет прием антибиотиков, плохое питание, болезни и загрязненная химией среда. В этом случае телу необходимо увеличить количество полезных бактерий, и с этой задачей прекрасно справляются квашеные продукты, которые действуют как естественный природный пробиотик.

Помните, в одно время была мода носить с собой в сумочке пробиотики, купленные в аптеке, которые девушки добавляли к себе в тарелку во время каждого приема пищи? Я думаю, что гораздо лучшая альтернатива этому — это регулярное употребление квашеных продуктов, которые естественным способом поставляют организму не только пробиотики, но и большое количество витаминов и микроэлементов.

Правильное функционирование иммунитета, включая отсутствие аллергии (70% нашего иммунитета находится у нас в кишечнике!), сопротивляемость организма, нормальный вес, хорошее самочувствие, тонкая талия, здоровая кожа — на все это влияет состояние, в котором находится кишечная микрофлора, и на все это можно повлиять регулярным употреблением квашеных продуктов.

Лучше всего их есть понемногу каждый день — в качестве гарнира или салата. Тем более, что квашеных продуктов большое разнообразие и они никогда не надоедают — это квашеные салаты, разнообразные овощи и фрукты.

Иногда квашеные овощи и салаты можно купить, но часто они пересолены, а иногда и пастеризованы. Оптимальным является их приготовление дома, тем более что делаются они очень просто.

Существует длительное квашение и быстрое квашение. Длительное используется для заготовок на зиму, а сквашенные быстрым способом овощи подходят для приготовления салатов и гарниров. Срок хранения у них не очень длительный — 2-3 недели, зато они готовы уже через пару дней. Можно экспериментировать с разными сочетаниями.

Что можно квасить?

Все, что содержит достаточно углеводов, которые служат чем-то вроде еды для молочнокислых бактерий. То есть, практически любые овощи:

белокочанную и краснокочанную капусту.

капуста, морковь и лук — получиться замечательный витаминный салат!

капуста и топинамбуры

капуста и сельдерей

капуста и брокколи — брокколи нужно порезать на маленькие кусочки

редька, редиска или дайкон

дайкон, морковь и цветная капуста

Квасить можно и в рассоле — так делаются традиционные квашенные и малосольные огурцы (не путать с консервированными огурцами в банках — это совсем другой продукт, который по своим полезным свойствам значительно уступает квашенным).

На самом деле квасить можно и фрукты.

Технология квашения следующая: вам потребуется соль — для быстрого квашения ее можно взять меньше, для длительного понадобится больше. Соль играет здесь одну существенную роль — препятствует росту патогенных бактерий, то есть не дает овощам попросту сгнить. Еще эту роль могут на себя взять некоторые пряности, к примеру, тмин. Добавив небольшое количество пряностей, вы можете снизить количество соли.

Примерное количество соли – 20 г на 1 кг овощей.

Еще соль вытягивает из овощей воду. Нашинкуйте капусту, посолите ее и хорошенько промните руками — она пустит сок, в котором и будет кваситься. По желанию добавьте другие порезанные овощи. Все переложите в банку или любую другую стеклянную или фарфоровую емкость и оставьте при комнатной температуре на 3 — 5 дней. Через 5 дней салат уже можно будет пробовать.

Квашение в рассоле выглядит следующим образом: на дно банки насыпать 3 ст. л. соли, налить литр воды, добавить пряности. Дождаться полного растворения соли и погрузить в рассол овощи — это могут быть огурцы, помидоры, цветная капуста или стрелки чеснока, к примеру. Сверху их нужно чем-нибудь зафиксировать, чтобы не всплывали — для этого подойдет стакан с водой.

Хранятся квашеные овощи в холодильнике. Имеет смысл сделать несколько разных салатов и видов квашеных овощей и есть их понемногу каждый день. Не пройдет и месяца, как вы заметите явное улучшение самочувствия — еще бы, ведь квашенные овощи – это настоящий допинг из витаминов и пробиотиков.

Культивированные или квашенные продукты с давних пор известны практически во всех изначальных рационах питания, где они всегда высоко ценились за свою пользу для здоровья.

В результате процесса квашения получаются полезные микробы, которые чрезвычайно важны для здоровья человека, поскольку они помогают сбалансировать микрофлору кишечника, тем самым повышая общий иммунитет.

Кроме того, ваш кишечник – это в прямом смысле ваш второй мозг, который вырабатывает даже больше нейромедиатора серотонина (который, как известно, благотворно влияет на ваше настроение), чем ваш мозг, поэтому здоровье кишечника полезно как для ума, так и для тела.

Квашенные продукты – это еще и одни из лучших имеющихся энтеросорбентов и детокс-агентов, то есть, они могут помочь вашему организму избавиться от широкого спектра токсинов, включая тяжелые металлы. И вам не нужно употреблять их в огромных количествах.

По материалам stiralkovich.ru.