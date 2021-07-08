Купание запрещено на 9 пляжах Могилевской области

В Могилевской области купание запрещено или ограничено на девяти пляжах, сообщили в могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В областном центре запрещено купание детей и взрослых, в том числе занятия водными видами спорта на водоемах трех пляжей: городском на Днепре, Печерском и Гребеневском. В Могилевском районе - на пляже Вильчицкого водохранилища и на Днепре у деревни Полыковичи.

В Бобруйске нельзя купаться в водоемах на центральном пляже №1, пляже №2 (6-й микрорайон), вблизи санаториев им. В.И.Ленина и "Шинник" ОАО "Белшина".

В Чаусах - на реке Бася (пляж по ул.Верхнеяловская).

- В данных зонах рекреации разрешено загорать, проводить время на берегу, - напомнили специалисты отделения коммунальной гигиены облЦГЭиОЗ. – Пляжи, где введен запрет на купание, должны быть оборудованы шлагбаумами, на информационных стендах размещены уведомления (предупреждающая информация о запрете). Также на этих территориях прекращается выездная торговля.