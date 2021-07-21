Где купаться? Купание в Бобруйске разрешено на трех пляжах

Купание в Бобруйске разрешено на трех пляжах. Об этом корреспонденту «Бабруйскага жыцця» сообщила Светлана Матлах, заведующий отделением коммунальной гигиены УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы проведены обследования зон рекреации, в том числе проведены лабораторные исследования проб воды, часть из которых не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, по микробиологическим показателям.

В Бобруйске купаться можно на городском пляже № 1 «Центральный», городском пляже № 2 (6-й микрорайон) и на пляже на реке Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина». В зоне рекреации санатория «Шинник» ОАО «Белшина» купание запрещено.

В соответствии со статьей 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за купание в запрещенных местах установлен штраф от 1 до 3 базовых величин.

Виктор ЧАБАН. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.