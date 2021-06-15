КУП «ДЭП г.Бобруйска» приглашает на работу
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КУП «ДЭП г.Бобруйска» осуществляет прием на работу граждан по договору подряда для выполнения работ по покосу травы на городских территориях. Оплата сдельная, в свободное от основной работы время с личным инструментом – 2 рубля 50 копеек за 100 м2.
Обращаться для трудоустройства г.Бобруйск ул.Гоголя, 186. Телефон для справок 73-83-04.
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