КУП «ДЭП г.Бобруйска» приглашает на работу

КУП «ДЭП г.Бобруйска» осуществляет прием на работу граждан по договору подряда для выполнения работ по покосу травы на городских территориях. Оплата сдельная, в свободное от основной работы время с личным инструментом – 2 рубля 50 копеек за 100 м2.

Обращаться для трудоустройства г.Бобруйск ул.Гоголя, 186. Телефон для справок 73-83-04.