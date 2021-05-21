Культурной столицей Беларуси в 2022 году выбран город Орша

Такое решение приятно на заседании коллегии Министерства культуры, которое прошло сегодня в Белыничах.

За почетный статус в этом году боролись город Кобрин Брестской области, Мозырь — Гомельской, Ивье и Новогрудок — Гродненской, Мстиславль — Могилевской области.

Республиканская акция «Культурная столица года» проводится Министерством культуры с 2010 года.

Главная цель — познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в регионы. Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил город Полоцк. В 2013 году он был присвоен городу Могилеву.