Кулинарная экспедиция побывала на Бобруйщине

В деревне Мочулки Бобруйского района живет 72-летняя Алла Ткач, простая женщина с широким сердцем и открытой душой, радующаяся каждому прожитому дню и считающая любого зашедшего в дом родным. Чем же она уникальна? Алла Сергеевна владеет искусством традиционной выпечки хлеба, булок и караваев в печи. Оно и привлекло внимание шеф-повара, эксперта белорусской и славянской кухни, историка кулинарии Елены Микульчик, которая больше 20 лет изучает белорусскую кухню, издала уже 8 книг, сейчас собирает материал для следующей, посвященной региональной кухне, в том числе Могилевщины.

Мы вместе с экспертом побывали в кулинарной экспедиции на мастер-классе по выпечке пшеничного хлеба. А вот каравай, созданный добрыми и умелыми руками Аллы Ткачук, претендует на статус нематериального историко-культурного наследия.

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