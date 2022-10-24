«Кукушечка» привезла награды в Бобруйск из Гомеля

22 октября младший и средний составы Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Кукушечка» Центра «Росквит» приняли участие в Международном конкурсе исполнительских искусств «ФАНФАРЫ», который проходил в Гомеле.

Большая конкурсная программа, высокая конкуренция, гала-концерт, пять номеров в разных номинациях, ранний подъем и ночной приезд домой - всё это ребята стойко выдержали и привезли заслуженные награды:

Диплом Лауреата 1 степени (номер «Танцуй»);

3 Диплома Лауреата 2 степени (номера «Осенние листья», «Белые платочки», «Весялуха»);

Диплом Лауреата 3 степени (номер «Реченька»).

Также коллектив был удостоен Специального приза и диплома за Лучший номер в номинации «Стилизованный танец» за номер «Белые платочки».

Педагог-организатор

Т.В. Тамкович