«Кукушечка» привезла награды с республиканского конкурса «M&Dance»

21 января Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль танца «Кукушечка» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» Бобруйска» побывал на республиканском конкурсе «M&Dance», который проходил в Минске.

Участвовали в разных возрастных категориях и номинациях учащиеся старшего, среднего и младшего составов ансамбля. Ребята привезли домой отличное настроение и большое количество наград.

Старший состав учащихся под руководством Кёниг М. В. завоевал дипломы 1 и 2 степени, средний состав (педагог дополнительного образования Долгая А.И.) - дипломы 1, 2 и 3 степени, младший состав - диплом 1 степени, а также средний состав (педагог дополнительного образования Мухортова Я. Д.) - дипломы 1 и 3 степени.

Родители, как болельщики, также привезли награду для коллектива — кубок «Лучшая команда болельщиков». Все педагоги были отмечены благодарностями за профессионализм и хорошую подготовку учащихся!

Педагог дополнительного образования

А.И. Долгая