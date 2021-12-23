Кукла «Колядка» из Бобруйска на Республиканской выставке современного народного творчества «Калядныя ўзоры»

29 раз в г. Минске проходит Республиканская выставка современного народного творчества «Калядныя ўзоры», организованная ОО «Белорусский союз мастеров народного творчества». В этом году в выставке принимает участие Качан Гульнара Кенеспаевна, руководитель студии ДПИ «Майстрыха.by» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска», член союза мастеров Республики Беларусь.

На выставку представили народную куклу «Коляда». С такой куклой когда-то ходили по дворам колядники. Кукла делается на основе столбушки, на поясок обязательно закрепляется веничек, которым она выметает все недоброе, что накопилось у хозяев за год. А также два мешочка с солью и зерном, чтобы пожелать счастья и достатка всей семье. Кукла сделана с авторским дополнением.

Качан Гульнара Кенеспаевна,

руководитель студии ДПИ «Майстрыха.by»