Куда сдать старую покрышку?

ОАО «Белшина» осуществляет сбор (прием) от населения изношенных шин, покрышек и камер на безвозмездной основе.

Пункт приема изношенных шин, покрышек, камер находится по адресу: г. Бобруйск, ш. Минское, 4, вход со стороны ул. Шинная (КПП №8).

Время работы: с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 12.30.

Выходной: суббота, воскресенье.