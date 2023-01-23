Куда сдать старую покрышку?
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ОАО «Белшина» осуществляет сбор (прием) от населения изношенных шин, покрышек и камер на безвозмездной основе.
Пункт приема изношенных шин, покрышек, камер находится по адресу: г. Бобруйск, ш. Минское, 4, вход со стороны ул. Шинная (КПП №8).
Время работы: с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 12.30.
Выходной: суббота, воскресенье.
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