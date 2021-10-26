Кто загрязряет Бобруйку

Бобруйская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает, что в настоящее время силами ОАО «ПМК-84 Водстрой» и КУП «ДЭП Бобруйска» проводятся работы по расчистке и восстановлению русла реки Бобруйка, очистке от наносов, донных отложений и растительности.

При осуществлении работ выявляются трубы, посредством которых некоторые «недобросовестные» бобруйчане отводят хозяйственно-бытовые сточные воды из своих домов напрямую в реку Бобруйка.

К сожалению, не все дома, находящиеся в водоохранной зоне реки Бобруйка, подключены к центральной системе канализации, а их жители вынуждены пользоваться выгребами. С целью экономии средств на вывоз сточных вод из этих выгребов, некоторые «несознательные» граждане сбрасывают их в реку, не задумываясь о том, что сброс неочищенных сточных вод в поверхностный водный объект ведет к его загрязнению, а также причиняет непоправимый вред экосистеме.

В соответствии с пунктом 3 статьей 53 Водного кодекса Республики Беларусь «Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах», домовладения, расположенные на территории водоохранных зон, не оснащенные централизованной системой канализации должны быть оснащены водонепроницаемыми выгребами, другими устройствами, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств.

За нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах предусмотрена административная ответственность по части 2 стати 16.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Сэкономленные на вывозе сточных вод деньги, вряд ли покроют штрафы за нарушение природоохранного законодательства, и уж точно не покроют вред, причиненный окружающей среде.

Главный специалист

Бобруйской горрайинспекции

природных ресурсов и охраны

окружающей среды А.А. Евсеев