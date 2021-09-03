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Происшествия

Кровавая ссора завершилась больницей

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Кровавая ссора завершилась больницей

Произошла она в конце минувшей недели между жительницей деревни Бабино-1 (1973 г.р.) и жителем Молодечно (1965 г.р.). В ходе ссоры женщина схватила нож и, как написано в оперативной сводке, «причинила своему оппоненту телесные повреждения».

Пострадавшего доставили в больницу им. Морзона. Установлено, что причиной конфликта стало то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушил заключенные ранее договоренности: не выполнял работы по ремонту квартиры вспыльчивой женщины.

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