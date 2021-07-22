Крестный ход прошел от Иверского храма Бобруйска до храма в Горбацевичах
80 0
Крестный ход от Иверского храма Бобруйска до Ризоположенского храма агрогородка Горбацевичи прошел 18 июля. Как сообщили в Бобруйской епархии, в Ризоположенском храме перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Горбацевичская» настоятель иерей Валентин Вайтусенок совершил водосвятный молебен.
После богослужения состоялся концерт коллективов художественной самодеятельности Бобруйского района.
Читайте
также
также
-
Ковчег с частицей мощей святого Александра Невского прибудет в Бобруйск 26 июля
-
Крестный ход прошел от Иверского храма Бобруйска до храма в Горбацевичах
-
В Бобруйске открылась выставка-конкурс цветочных композиций и букетов «Цветы для Святой Елисаветы»
-
Католики отмечают праздник Пресвятого Сердца Иисуса
-
Православные верующие празднуют Вознесение Господне
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости