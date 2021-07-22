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Религия

Крестный ход прошел от Иверского храма Бобруйска до храма в Горбацевичах

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Крестный ход прошел от Иверского храма Бобруйска до храма в Горбацевичах

Крестный ход от Иверского храма Бобруйска до Ризоположенского храма агрогородка Горбацевичи прошел 18 июля. Как сообщили в Бобруйской епархии, в Ризоположенском храме перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Горбацевичская» настоятель иерей Валентин Вайтусенок совершил водосвятный молебен.

После богослужения состоялся концерт коллективов художественной самодеятельности Бобруйского района.

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