Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси сегодня
110 0
0
5 июля будет облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине республики кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны туман.
Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.
0
Читайте
также
также
-
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси сегодня
-
Сильные дожди и грозы. Погода на 4 июля
-
Успеть в последний вагон. В Беларуси открыта запись на ЦТ в резервные дни
-
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 7 июля
-
Облачно с прояснениями и до 27 градусов тепла. Погода на 3 июля
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости