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Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси сегодня

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Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси сегодня

5 июля будет облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине республики кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны туман.

Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.

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