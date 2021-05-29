Кратковременные дожди и грозы. Погода на 30 мая
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В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами, а по югу страны на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах - грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 13-18.
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