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Кратковременные дожди и грозы. Погода на 27 мая

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Кратковременные дожди и грозы. Погода на 27 мая

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 5-10 м/с, днем при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса тепла.

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