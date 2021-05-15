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Кратковременные дожди и грозы. Погода на 16 мая

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Кратковременные дожди и грозы. Погода на 16 мая

В воскресенье будет переменная облачность. Местами, а днем по Брестской и Гродненской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет плюс 6-12 градусов. Днем воздух прогреется до 18-24.

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