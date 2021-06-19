Кратковременные дожди и до +33°С. Погода на 20 июня
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Днем в воскресенье в Беларуси прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, восточный - ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19, а днем плюс 28-33 градуса тепла.
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