Кратковременные дожди и до +33°С. Погода на 20 июня

Днем в воскресенье в Беларуси прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, восточный - ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19, а днем плюс 28-33 градуса тепла.