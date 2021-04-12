Кратковременные дожди и до +19°С. Погода на 13 апреля
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Во вторник погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по восточным и западным районам скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. По восточным, а утром и днем и по западным районам страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, ночью умеренный, днем по западу порывистый.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, в отдельных районах - от нуля до плюс 2. Днем будет 13-19 градусов тепла, по Гродненской области и западу Брестской в зоне влияния холодного фронтального раздела и его плотных облаков ожидается всего плюс 6-12.
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