Кратковременные дожди и до 15 градусов тепла. Погода на 20 апреля
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Фотографии: pixabay.com / lancier
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, преимущественно по востоку, днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля. Днем будет 7-13 градусов тепла, по западу - до плюс 15.
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