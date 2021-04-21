Кратковременные дожди, грозы и до +17°С. Погода на 22 апреля

В четверг будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. В дневные часы местами ожидаются грозы. Ветер будет юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем от плюс 10 по западу до 17 градусов тепла по востоку страны.