Кратковременные дожди до 17 градусов тепла. Погода на 21 апреля
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В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. В дневные часы местами прогнозируются грозы. Ветер будет неустойчивый 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11-17 градусов.
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