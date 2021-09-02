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“Красный пищевик” начал прием яблок у населения, хозяйств и организаций

zefir.by 90 0

“Красный пищевик” начал прием яблок у населения, хозяйств и организаций

От населения: цена 0,20 рублей за килограмм с обязательным предоставлением справки о наличии приусадебного участка. Минимальный приемочный вес – 50 килограммов.
От хозяйств и организаций: ФСН г. Бобруйск – транспортом (поставщика-производителя) –
по цене 0,26 рубля за килограмм+10% НДС.
ФСО – транспортом покупателя (самовывоз)– цена по договоренности (в пределах 150 км – Минская, Могилевская, Гомельская области). При себе иметь:
- удостоверение качества;
- документы, подтверждающие статус производителя
Время приемки: 
понедельник – пятница: с 8-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 12-30);
суббота: с 8-00 до 14-00(уточнять заранее);
воскресенье:  выходной.
Телефоны для справок (только вопросы, касающиеся заготовки яблок) :8(0225)43-68-45, 43-67-08.

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