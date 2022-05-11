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Спорт

«Красно-черные» в гостях у школьников

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«Красно-черные» в гостях у школьников

Перед дальним выездом на очередной матч в Брест футболисты «Белшины» совершили ближний выезд в среднюю школу №27, в спортивном зале которой провели мастер-класс для школьников и сыграли с ребятами товарищескую встречу. Своими впечатлениями поделился семиклассник Тимур Цветков:

– Я футбол очень люблю! Мы с отцом часто гоняем мяч во дворе или на стадионе 26-й школы, рядом с которой живем. А еще мы ходим на стадион «Спартак» и болеем за свою «Белшину»! И сегодня урок физкультуры мне очень понравился – не каждому выпадает возможность сыграть в футбол с настоящими, профессиональными футболистами.

Закончилась встреча победой учеников, вручением сувениров и фотографированием на память.

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